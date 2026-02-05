Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня
16:00, 05 лютого, 2026
-
У Миколаєві впродовж найближчих днів відбудеться чимало культурних і розважальних заходів. На містян та гостей чекають театральні постановки, музичні події, кіноперегляди, виставкові проєкти, а також активності для різних вікових категорій.
«МикВісті» підготували добірку подій тижня, аби допомогти зорієнтуватися в афіші міста, спланувати вільний час і обрати дозвілля за інтересами.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 6-11 лютого
Марті Супрім. Геній комбінацій — біографічний, комедія, драма, спорт, пригоди
Stray Kids: The dominATE Experience — концерт, документальний
Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер
Марсупіламі. Хвостата халепа — сімейний, комедія, пригоди
Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний
Всі відтінки спокуси — еротика, трилер, історичний
Служниця — детектив, трилер
НУ МАМ — сімейний, комедія
Самотник — трилер, екшн
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Гуси - лебеді» (4+)
7-8 лютого, субота-неділя, 11:00
«Вистава за мотивами відомої казки про те, як Настуня врятувала братика Івасика від гусей — лебедів. Розрахована вистава на будь - яку вікову категорію, адже, діти бачать сюжет відомої казки, співчуваючи героям, а дорослі — підтексти та символи. У виставі піднімається тема загарбництва, це історія про боротьбу, — асоціація з тим, як Україна все життя бореться за свою культуру. Образ вистави — музична валіза. Під час дії знайомимось з майже забутою музикою України 70-80 років. Вистава в стилі українського авангарду, кубізму тих часів», — пишуть організатори.
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Миколаївський академічний художній драматичний театр
6 лютого, пʼятниця, 18:00
«Наше містечко» — імерсивна вистава
«Ви знаєте, адже у Вавилоні колись жило два мільйони людей, а все, що до нас дійшло, — це імена царів, кілька договорів про купівлю пшениці. Але щодня всі ці люди сідали вечеряти, і батько повертався додому після робочого дня, і з труби здіймався дим — зовсім як тут. Навіть коли мова заходить про Грецію та Рим, виявляється, що всі наші знання про повсякденне життя людей почерпнуті з уривків жартівливих віршів і комедій, які греки та римляни складали для театру. Тому я хотів би замурувати екземпляр цієї п’єси, щоб ті, хто прийде через тисячу років, могли дізнатися про прості події нашого життя, а не тільки про Версальський договір або про війну Півночі та Півдня» , — йдеться в анонсі.
7 лютого, субота, 16:00
«Маєток Рейвенскрофт» — детективна історія
Як часто на сцені театру ви бачите детективні історії? Дуже рідко! Вистава «Маєток Рейвенскрофт» у репертуарі нашого театру – справжнє виключення! На сцені – один чоловік і кілька жінок. Чоловік, звісно, інспектор поліції, а жінки. Жінки підозрюються у вбивстві. Чи вдасться бідоласі інспектору не заплутатися у їх словах, думках, підозрах, у їх жіночих чарах, врешті решт?.. Впевнені, що нова комедія нашого театру у детективному жанрі прийдеться до смаку всім глядачам!
8 лютого, неділя, 16:00
«Коли повертається дощ» — драма
Дивне місто, дивні події, дивні люди… До чого призводять ігри, коли у центрі розваг – люди, які не розуміють, що є частиною якогось веселого плану, добре продуманої інтриги? І чи завжди експерименти над оточуючими завершуються так, як бажалося їхнім організаторам?
12 лютого, четвер, 18:00
«Двоє на гойдалках» — драма
Велике місто. У кожного з натовпу – свій біль, сумніви, розчарування… Випадковий телефонний дзвінок – і дві самотні долі перетинаються. Для чого? Щоб стати щасливими? Отримати черговий гіркий досвід? Знайти у стосунках себе? Чи того, хто зрозуміє, буде поруч, не зрадить, не покине? Стосунки Етель і Джеррі – мов гойдалки: коли один підіймається, інший падає… і так знову, і знову. Чуттєва, зворушлива бродвейська історія не залишить байдужими, а блискуча акторська гра подарує справжню театральну насолоду.
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський національний академічний Український театр
«Сміх лангусти» (мала сцена)
6 лютого, пʼятниця, 18:00
«Сублімація кохання» (мала сцена)
7 лютого, субота, 16:00
8 лютого, неділя, 16:00
«Чудова потвора» (велика сцена)
7 лютого, субота, 16:00
8 лютого, неділя, 16:00
«Самотня та ексцентрична дама» (мала сцена)
12 лютого, четвер, 18:00
Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.
Концерт-хол «Юність»
9 лютого, понеділок, 18:00 — «Нічна зміна»
«Довгоочікуване продовження спектаклю «Мужики не танцюють стриптиз». Вас чекає зустріч з улюбленими героями і новими, не менш яскравими, персонажами. Якщо ви готові померти від сміху ви наш глядач», — йдеться в анонсі.
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
8 лютого, неділя, 14:00 — концерт Дмитра Смирнова, фортепіано
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47
12 лютого, четвер, 18:00 — концерт до дня закоханих «Генератор кохання»
Адреса: Концерт хол «Юність», проспект Богоявленський, 39-А
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
