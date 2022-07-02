С 1 мая 2022 года более 8,8 миллионов украинских домохозяйств, в том числе Николаевской области, в частности те, которые раньше получали услугу от ООО «Николаевгаз сбыт», начали получать газ от поставщика «последней надежды», функцию которого выполняет Газоснабжающая компания «Нафтогаз» Украины».

Об этом информирует пресс-служба компании.

«Хотим отметить, что нет разницы, кто сейчас является вашим поставщиком газа, «Нафтогаз Украины» или какая-либо другая компания. Показатели счетчика необходимо передавать исключительно газораспределительной компании, а именно – АО «Николаевгаз», - говорится в сообщении.

Указывается, что с 1 июня 2022 население Николаевской области и города начали информировать о том, что потребители газа, которые имели договоры на поставку природного газа с компанией ООО «Николаевгаз сбыт», с 1 мая, в соответствии с распоряжением КМУ №917-р от 22.07.2020 , автоматически переведены к «поставщику последней надежды» — «Нафтогаз Украины».

В связи с этим, у многих потребителей возник вопрос – какой компании передавать показания счетчика.

Передавать показания необходимо ежемесячно с 1 по 5 число удобным для вас способом. Подробнее о способах передачи показаний читайте по ссылке.

Кроме того, независимо от того, какая компания осуществляет поставки газа, АО «Николаевгаз» в рамках своей лицензионной деятельности обеспечивает бесперебойное и безаварийное распределение газа более 500 тысяч потребителей. В услугу по распределению входит обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы, которая 24/7 работает на опасных участках, устраняет последствия повреждений российскими оккупантами, ликвидирует утечки газа, осуществляет ремонт и замену газопроводов, также выполняет обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые поддерживают необходимое давление в сетях, поверку и ремонт газовых счетчиков. От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в жилищах потребителей. Эти работы финансируются по тарифу за доставку (распределение) газа.

Как сообщает ГК «Нафтогаз Украины», новые потребители компании должны произвести расчеты с предыдущим поставщиком за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, а с 1 мая 2022 года уже оплачивать за газ на счета ГК «Нафтогаз Украины». За более подробной информацией обращаетесь к ООО «Николаевгаз сбыт».

Реквизиты компании, личные счета клиентов АО «Николаевгаз» не изменились.