Компания McDonald`s открывает сбор средств для Николаевской областной клинической больницы.

Сообщается, что фонд «Дом Рональда Макдональда» и McDonald’s уже построили 5 детских комнат в больницах (Киев, Львов, Сумы, Харьков и Винница).

Один только их ресторан в Николаеве собрал с продажи аксессуаров больше 270 тысяч гривен, а вся компания в Украине - больше 12 миллионов гривен, которые были направлены на благотворительность.

В военное положение McDonald’s помогает переселенцам с жильем, гуманитарной помощью и медицинским оборудованием.

Ресторан уже реализовал в Николаеве: покупку оборудования для 5 роддомов, областной детской больницы, хирургического оборудования для БСМП, закупку лекарств и формы для военных, передал машину скорой помощи для Николаева, закупил питьевую воду ждя жителей города.

В компании будут благодарны за финансовую помощь:

Реквизиты:

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