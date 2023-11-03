Миколаївський Центр захисту тварин піклується про безпритульних собак і котів. Тварин відловлюють з вулиць, стерилізують та намагаються знайти для них дбайливих господарів.

Про результати роботи за 2023 рік розповіла директорка комунального підприємства Олександра Купінець, повідомила Миколаївська міська рада з посиланням на Суспільне Миколаїв.

За словами директорки, в центрі можуть утримувати до 170 тварин одночасно. Наступного року є плани побудувати додаткові вольєри. Тоді ця кількість збільшиться на 50-60 особин. Наразі частину вольєрів на території Центру ремонтують.

Олександра Купінець каже, аби продовжувати стерилізацію, більшість тварин доводиться відпускати на попередні місця перебування після 10-14 днів, проведених в Центрі. Окрім стерилізації, їм роблять щеплення від сказу. Відловити та стерилізувати з початку року вдалося 1,5 тисячі котів і собак.

Але є собаки з агресивною поведінкою, які, можливо, несуть загрозу для людей. Їх залишають на підприємстві та намагаються соціалізувати.

Багатьом тваринам вдається знайти новий дім. Так, протягом 2023 року прилаштували 436 собак і котів. Зокрема, за допомогою волонтерських організацій.

Нагадаємо, в Каштановому сквері Миколаєва відбулася чергова виставка-прилаштування тварин. В цей день нову люблячу родину знайшли 24 собаки.