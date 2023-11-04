На озброєння миколаївських піротехніків надійшов новий роботизований комплекс DIGITAL VANGUARD–S, переданий для потреб ДСНС за підтримки Уряду Канади.

Як повідомили у ДСНС Миколаївської області, даний комплекс призначений для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів. Основна перевага його використання — це можливість виконання робіт за призначенням дистанційно, що суттєво зменшує ризики, повʼязані з небезпекою для життя та здоровʼя піротехніка під час виконання завдань з очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Робот має бездротове і дротове зʼєднання в залежності від поставлених задач. Він може працювати без живлення до 5 годин. Використовується під час встановлення зарядів для дистанційного знищення вибухонебезпечних предметів або розвідки місцевості.

Також, він має три встановлені камери, завдяки яким оператор може слідкувати за проведенням маніпуляцій, отримує у режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт. Робот невеликий за габаритами та досить маневровий, що дозволяє використовувати його у важкодоступних місцях.

«Така сучасна техніка вкрай необхідна піротехнічним підрозділам ДСНС, які щодня докладають титанічних зусиль для розмінування усіх територій від наслідків збройної агресії з боку російських окупантів, адже сприяє пришвидшенню проведення робіт, а також зменшує ризик для життя та здоровʼя самих піротехніків», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що благодійна організація «Міжнародний Благодійний Фонд «Нова Юкрейн» передали миколаївським піротехнікам десять пар чоботів «Павуків».