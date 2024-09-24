Норвегія виділить майже $10 млн на евакуацію важкопоранених українців до Європи
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 24 вересня, 2024
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Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд виділить 100 мільйонів крон (близько 9,5 мільйонів доларів) на продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.
Як пише видання VG, програма включає використання спеціально обладнаного літака, який виконує функції літаючої інтенсивної терапії.
Йонас Гар Стьоре наголосив, що така програма є життєво необхідною для важкопоранених українців. Угода між Норвегією та ЄС фактично мала закінчитися в листопаді, однак переобладнаний літак SAS, який діє з серпня 2022 року, продовжить евакуацію до квітня 2025 року.
«Дуже важливо частину важкопоранених вивозити на лікування. У нас є літак і екіпаж, які мають велике міжнародне визнання, щоб ми могли виконувати цю роботу», — сказав норвезький прем’єр.
Він зазначив, що майже половина всіх евакуйованих важкохворих українців, 1931 людина, була перевезена саме цим літаком. Більшість із цих пацієнтів — люди із важкими раковими захворюваннями, травмами та бойовими пораненнями.
Пацієнтів доставляють до Польщі, а потім транспортують до лікарень Європи. Зокрема, 400 пацієнтів норвезького літака медевакуації пройшли лікування в Норвегії.
Нагадаємо, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.