Австралія подарує Україні 14 катерів для посилення морської оборони

Катер Sentinel 830R RHIB. Фото: Facebook

Австралія надасть Україні 14 морських швидких та високоманевровних катерів для зміцнення морської та берегової оборони.

Як повідомили в уряді Австралії, ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України.

«Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом, що підкреслить постійну прихильність уряду у підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 мільйонів австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних сил України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 мільярда доларів військової підтримки та понад 1,5 мільярда доларів загальної підтримки уряду України.

Нагадаємо, що у квітні цього року Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.