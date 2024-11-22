$4,8 млрд: Україні отримає від Світового банку кошти на соціальні програми
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- Світлана Іванченко
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21:02, 22 листопада, 2024
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Україна отримає 4,8 мільярда доларів від Світового банку. Ухвалили сьогодні рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проєкту PEACE. Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку», — написав Шмигаль.
За словами очільника уряду, ці кошти направлять на соціальні та гуманітарні програми.
Він також додав, що з початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Раніше повідомлялось, що Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
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