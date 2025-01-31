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Нідерланди передадуть Україні винищувачів F-16 цього року, — міністр оборони Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем УмєровМіністр оборони України Рустем Умєров зі своїм нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16 вже цього року.

Про це він заявив після зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

За його словами, продовжаться навчання українських пілотів, інженерного та технічного складу.

«Очікуємо на передачу чергової партії літаків в 2025 році, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей», — повідомив він.

Крім того, обговорили питання проєктів розвитку дронів, поставок ППО, артилерійських боєприпасів та ракет-перехоплювачів.

«Другий пріоритет — дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати», — заявив Рустем Умєров.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання другої партії винищувачів F-16 від Данії.

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