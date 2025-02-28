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Україна отримала IT-обладнання від Люксембургу та Нідерландів на €7,5 млн

Склад, на якому зберігається обладнання. Архівне фото: Міноборони УкраїниСклад, на якому зберігається обладнання. Архівне фото: Міноборони України

Міністерство оборони України отримало чергову партію IT-обладнання, яке профінансували Нідерланди та Люксембург. Загальна вартість допомоги становить 7,5 млн євро. 

Як повідомляє пресслужба Міноборони, допомога включає серверне обладнання, засоби зв’язку та зарядні станції. 

«З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначається, що це вже другий транш допомоги від IT-коаліції у 2025 році — у січні Україна отримала обладнання на 3,3 мільйони євро. 

IT-коаліція є частиною Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») і займається підтримкою ЗСУ та Міноборони у сферах IT, зв’язку та кібербезпеки. До її складу входять 16 країн.

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділить один мільярд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.

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