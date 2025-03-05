Арбузинська сільрада отримає від Латвії авто, конфісковане у нетверезих водіїв

Авто, конфісковані у нетверезих водіїв. Фото: Zemgales reģionālā televīzija

Уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні чергової партії автомобілів, які конфіскували у п'яних водіїв. Серед отримувачів автівок і Арбузинська сільська рада.

Як повідомляє LSM, це роблять в рамках латвійського закону «Про підтримку цивільного населення України».

Згідно з рішенням уряду, 31 автомобіль загальною вартістю майже 99 тисяч євро передадуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Зазначається, що частину машин мають передати Національній поліції, Краматорській міській військовій адміністрації, Краматорській міській раді, Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Золочівській сільській раді, Арбузинській сільській раді, Балаківській радянській сільській раді, Сокільницькій сільській раді та Остерській сільській раді.

Повідомляється, що авто в Україну відправлять та доставлять латвійські недержавні організації Agendum, Tev та Uzņēmēji mieram.

Раніше повідомлялось, що сільрада Арбузинки отримає від Латвії авто. Як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.