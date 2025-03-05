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Миколаїв передав бійцям ГУР 80 новітніх дронів

Миколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУРМиколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУР

Миколаїв передав бійцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України 80 новітніх FPV-дронів.

Про це повідомив Миколаївський міській голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що усі безпілотники обладнані камерами нічного бачення, що дозволяє застосовувати їх цілодобово. 

Також мер додав, що поспілкуватись з Андрієм Юсовим, який передав громаді Миколаєва подяку від Головного управління розвідки за систематичну допомогу.

«Миколаївці, це подяка вам! Місто продовжує допомагати силам оборони. Разом переможемо! Слава Україні!», — пише міський голова.

Миколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУРМиколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУР
Миколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУРМиколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУР
Миколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУРМиколаїв передав захисникам 80 FPV-дронів. Фото: ГУР

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення з бюджету Миколаєва за даними 2023 року спрямували 597 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та передали техніки ще на 80 мільйонів.

Також з бюджету Миколаєва у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйона гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

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