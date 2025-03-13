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€200 млн: Фінляндія виділить Україні новий пакет військової допомоги

Прапор Фінляндії. Фото: UkrinformПрапор Фінляндії. Фото: Ukrinform

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів євро. Це понад 217 мільйона доларів.

Пакет допомоги включатиме артилерійські боєприпаси для допомоги у війні з Росією, про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони Фінляндії.

Зазначається, що сьогодні, 13 березня, Фінляндія та Україна підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю. Зокрема, країни домовилися поглиблювати оборонне співробітництво, в тому числі в галузі озброєнь, обміну розвідданими, а також виробництва боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія започаткувала нову програму підтримки України, яка передбачає закупівлю військової продукції у фінських оборонних компаній замість передачі запасів. На реалізацію ініціативи Міністерство оборони країни планує виділити 660 мільйонів євро.

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