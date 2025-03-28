Швеція виділить для України понад €7 млн на коаліції дронів та розмінування

Уряд Швеції виділить понад €7 млн на коаліції дронів та розмінування для України. Ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Швеції надасть 80 мільйонів шведських крон (близько 7,2 мільйонів доларів) для коаліцій сил і засобів у сферах розмінування та безпілотних літальних апаратів у рамках формату «Рамштайн».

Про це повідомляє шведський уряд, пише «Європейська правда».

Зазначається, що ця підтримка є частиною 18-го пакета військової допомоги Україні.

Уряд Швеції неодноразово доручав Збройним силам Швеції надавати підтримку коаліціям сил і засобів в рамках Контактної групи з питань оборони України. Тепер Збройні сили отримають аналогічне завдання і нададуть 40 мільйонів шведських крон (3,6 мільйонів євро) на підтримку Коаліції з розмінування і стільки ж на підтримку Коаліції з використання безпілотників.

«Ця підтримка гарантує, що Україна зможе розвивати свою технологію безпілотників і спроможність розмінування. Це допоможе українській армії і українському суспільству», — сказав міністр оборони Пол Йонсон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував найбільший план військового переозброєння країни з часів Холодної війни.