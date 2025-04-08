«Жодних затримок»: прем'єр Бельгії розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16

Військовий літак F-16. Фото: Martin Lockheed

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Україна отримає два винищувачі F-16 цього року та ще два — наступного. Затримок у постачанні літаків не буде.

Про це він заявив 8 квітня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає», — сказав Барт Де Вевер.

За його словами, як тільки Бельгія отримає літаки F-35, то одразу передасть Україні F-16.

«Ми повністю дотримуємося наших обіцянок. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні. З боку Бельгії не буде жодних затримок у постачанні F-16», — додав прем'єр Бельгії.

Раніше повідомлялось, що США передадуть Україні нові винищувачі F-16. Літаки вже готують до відправлення.