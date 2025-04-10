«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжили до кінця року

Колона вантажівок на автостраді. Ілюстративне фото: pixabay.com

Українські автоперевізники й надалі зможуть вільно курсувати до країн Євросоюзу без спеціальних дозволів — «транспортний безвіз» офіційно продовжили до кінця 2025 року.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%.

— «Транспортний безвіз» — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Україна і Норвегія планують продовжити безвіз на транзитні перевезення українськими перевізниками.