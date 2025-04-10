  • четвер

    10 квітня, 2025

  • 6.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 10 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.2° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжили до кінця року

Колона вантажівок на автостраді. Ілюстративне фото: pixabay.comКолона вантажівок на автостраді. Ілюстративне фото: pixabay.com

Українські автоперевізники й надалі зможуть вільно курсувати до країн Євросоюзу без спеціальних дозволів — «транспортний безвіз» офіційно продовжили до кінця 2025 року.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%. 

— «Транспортний безвіз» — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі, — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Україна і Норвегія планують продовжити безвіз на транзитні перевезення українськими перевізниками.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Біля Снігурівки трактор підірвався на міні під час роботи в полі
Трамп призупинив тарифи для 75 країн, а Китаю — підняв на 125%
Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році
Реклама

Читайте також:

новини

Близько 300 квартир пошкоджено у Миколаєві через нічну атаку, — райадміністрація

Аліса Мелік-Адамян
новини

Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

Міськрада вдруге провалила голосування за мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Останні новини про: Бізнес та економіка

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році
Трамп призупинив тарифи для 75 країн, а Китаю — підняв на 125%
Біля Снігурівки трактор підірвався на міні під час роботи в полі

10 квітня Миколаїв атакували дронами

Вилітали вікна, розліталися двері та горіли автівки: миколаївці розповіли, як пережили нічні обстріли міста

57 хвилин тому

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

Головне сьогодні