«Зруйновані міста, школи, лікарні»: глава МЗС Литви перший іноземний дипломат, який відвідав Херсон та Миколаїв

Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс став першим іноземним дипломатом, який особисто відвідав Херсон після деокупації. Разом із заступником голови МЗС України Андрієм Сибігою він побував у Херсонській та Миколаївській областях.

Про візит обидва дипломати повідомили на своїх сторінках у соцмережі Х.

Як зазначив Сибіга, це не офіційна поїздка, а підтримка жителів Херсона, які живуть під постійним вогнем.

«Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона», — написав Андрій Сибіга.

Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х

Під час поїздки міністри відвідали об’єкти критичної інфраструктури, підземну школу, пологовий будинок, а також вшанували пам’ять загиблих захисників міста. Вони зустрілися з місцевими жителями й владою, обговорили нагальні потреби регіону та можливості розширення міжнародної допомоги.

Кястутіс Будріс не приховував емоцій: те, що він побачив у Херсоні та Миколаєві, назвав «руїнами, в яких живуть живі люди».

«Руїни, зруйновані міста, школи, лікарні та розбиті життя. «Сафарі на людей», інтенсивні обстріли та атаки дронів — сотні вбитих і тисячі поранених. Це реальність, з якою сьогодні живуть мешканці Херсона», — зазначив глава МЗС Литви.

Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х Глава МЗС Литви першим із дипломатів відвідав Херсон та Миколаїв після деокупації. Фото: соцмережа Х

За його словами, жорстокість, яку демонструє російська армія в Україні, не має виправдань. І якщо злочини не будуть покарані, це лише підштовхне до нової хвилі насильства.

«Скрізь, куди ми приїжджали, ми бачили нелюдську жорстокість і злочини російської агресії. І це відбувається у XXI столітті… Усі відповідальні за злочини проти людяності мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом. Безкарність веде лише до ще більшої агресії та жорстокості», — підкреслив Кястутіс Будріс.

Раніше Литва оголосила про продовження підтримки України в оборонній сфері, інвестувавши 20 мільйонів євро у розвиток української оборонної промисловості та ініціювала створення спільних виробничих потужностей для виробництва зброї.