Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад $9 млн
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- Світлана Іванченко
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14:39, 23 червня, 2025
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Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на понад 9,4 мільйонів доларів. В нього увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.
Про це йдеться заяві уряду Нової Зеландії.
Зокрема, 2,3 мільйона доларів направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою — Фонд безпекової підтримки НАТО і «Коаліція дронів», яку координують Британія та Латвія.
Глава МЗС Вінстон Пітерс наголосив, що оборона України вкрай важлива для всього світу.
— Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам, — зазначив Вінстон Пітерс.
Ще 4,1 мільйонів доларів підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 593 тисячі доларів — на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.
В свою чергу, прем’єр-міністр Крістофер Лаксон акцентував увагу на руйнівних наслідках атак РФ по Україні.
— Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України, — заявив Крістофер Лаксон.
Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського «тіньового флоту» та осіб, причетних до продовження війни.
— Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні,— переконаний Вінстон Пітерс.
Нагадаємо, що Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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