Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад $9 млн

Прапор Нової Зеландії. Ілюстративне фото: Getty images

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на понад 9,4 мільйонів доларів. В нього увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Про це йдеться заяві уряду Нової Зеландії.

Зокрема, 2,3 мільйона доларів направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою — Фонд безпекової підтримки НАТО і «Коаліція дронів», яку координують Британія та Латвія.

Глава МЗС Вінстон Пітерс наголосив, що оборона України вкрай важлива для всього світу.

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— Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам, — зазначив Вінстон Пітерс.

Ще 4,1 мільйонів доларів підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 593 тисячі доларів — на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.

В свою чергу, прем’єр-міністр Крістофер Лаксон акцентував увагу на руйнівних наслідках атак РФ по Україні.

— Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки Росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України, — заявив Крістофер Лаксон.

Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського «тіньового флоту» та осіб, причетних до продовження війни.

— Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні,— переконаний Вінстон Пітерс.

Нагадаємо, що Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.