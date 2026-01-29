 «Азов на зв’язку»: як працює збір і чому він критично важливий

AZOV.ONE і «Азов на зв’язку»: підтримка, що тримає фронт

697a8a22809fa.webp
Зв’язок в умовах війни — база. Це нервова система підрозділу. Коли вона працює стабільно, рішення ухвалюються швидше, координація точніша, а втрати — менші. Саме навколо цього принципу побудований збір «Азов на зв’язку», який реалізує офіційний відділ фандрейзингу бригади «Азов».

Чому стабільний зв’язок вирішує більше, ніж здається

На передовій зв’язок — це не просто переговори між підрозділами. Це керування дронами, передача розвідданих, коригування вогню, евакуація поранених. Будь-який збій тут має ціну. І часто — дуже високу.

Проблеми з електропостачанням, ворожі обстріли, постійні переміщення впливають на якість комунікації. І саме тому так важливо тримати постійний фокус на підтримці зв’язку між підрозділами.

Збір «Азов на зв’язку» спрямований в бік конкретної, прикладної мети: забезпечити бригаду обладнанням, яке тримає сигнал там, де ворог намагається його заглушити. Йдеться про техніку, мобільні майстерні, автотранспорт і комплектуючі для безпілотних систем.

Як працює збір «Азов на зв’язку»

Механіка проста, але продумана. Кожен донат напряму перетворюється у посилення зв’язківців бригади. Без довгих ланцюжків і розмитих формулювань.

У межах проєкту кошти спрямовуються на:

  • мережеве обладнання та ретранслятори для стабільного сигналу;
  • засоби резервного живлення для роботи в польових умовах;
  • мобільні рішення для ремонту й обслуговування техніки;
  • комплектуючі, необхідні для роботи дронів та систем спостереження.

Кожен пункт — не «про запас», а сформований на основі реальних потреб підрозділу.

697a8b51a160d.webp

Хто стоїть за ініціативою

AZOV.ONE — це фандрейзинговий напрям, створений командирами бригади. Його логіка проста: мінімізувати шлях від донату до конкретного обладнання в умовах фронту. Саме тому платформа працює як міст між цивільними й тими, хто щодня тримає оборону.

Про AZOV.ONE часто говорять як про перевірений інструмент підтримки. Не через гучні слова, а через звіти, цифри й відчутний результат. До речі, назву azov.one ви ще не раз зустрінете в контексті великих і системних зборів.

697a8ace8ae38.webp

Навіщо долучатися саме зараз?

Бо зв’язок — це те, що потрібно постійно. Не разово й не «коли буде час». Підтримка цього збору — це внесок у стійкість підрозділу тут і тепер.
Долучитися до збору «Азов на зв’язку» та підтримати роботу бригади можна перейшовши на платформу AZOV.ONE — кожен донат підсилює зв’язок там, де він вирішує все.

