В Луцке под цокольным этажом башни князей Чарторыйских обнаружили подземные комнаты.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

Отмечается, что находку обнаружили во время реализации проекта «Новая жизнь старого города: ревитализация памятников историко-культурного наследия Люблина и Луцка», который осуществляется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.

Как отметили в горсовете, об этих помещениях не было ранее известно и описания этих комнат в исторической литературе отсутствуют.

В дальнейшем будут проведены исследования найденных комнат.

Оборонная башня Чарторыйских — единственная уцелевшая башня возведенного в XIV-XV веках Окольного замка Луцка.

Напомним, в Киевской области в городе Вышгород на территории историко-культурного заповедника обнаружили древнее жилье гончара времен Киевской Руси.