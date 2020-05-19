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В Луцке под цокольным этажом башни князей Чарторыйских обнаружили подземные комнаты.
Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.
Отмечается, что находку обнаружили во время реализации проекта «Новая жизнь старого города: ревитализация памятников историко-культурного наследия Люблина и Луцка», который осуществляется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.
Как отметили в горсовете, об этих помещениях не было ранее известно и описания этих комнат в исторической литературе отсутствуют.
В дальнейшем будут проведены исследования найденных комнат.
Оборонная башня Чарторыйских — единственная уцелевшая башня возведенного в XIV-XV веках Окольного замка Луцка.
Напомним, в Киевской области в городе Вышгород на территории историко-культурного заповедника обнаружили древнее жилье гончара времен Киевской Руси.
В Луцке под цокольным этажом башни князей Чарторыйских обнаружили подземные комнаты.
Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.
Отмечается, что находку обнаружили во время реализации проекта «Новая жизнь старого города: ревитализация памятников историко-культурного наследия Люблина и Луцка», который осуществляется в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020.
Как отметили в горсовете, об этих помещениях не было ранее известно и описания этих комнат в исторической литературе отсутствуют.
В дальнейшем будут проведены исследования найденных комнат.
Оборонная башня Чарторыйских — единственная уцелевшая башня возведенного в XIV-XV веках Окольного замка Луцка.
Напомним, в Киевской области в городе Вышгород на территории историко-культурного заповедника обнаружили древнее жилье гончара времен Киевской Руси.