Департмаент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета устанавливает причину разрушения памятника Святому Николаю в Каштановом сквере.
Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передаеют НикВести.
Он отметил, что возможная причина разрушения скульптуры и гранитной плитки — некачественный фундамент.
— На самом деле с памятником Святого Николая не все так просто. Это не просто потрескалась плитка — мы не знаем, каким образом он там был установлен. Сейчас разбираемся, подымаем документацию. Есть мысли, что фундамент, на котором находится памятник, не очень качественный. Этим вопросом занимается департамент ЖКХ и в ближайшее время будет видео, в котором они покажут, что они со специалистами по граниту сделают и как будут его чинить, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в Каштановом сквере разрушается памятник Святому Николаю, на содержание которого Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в прошлом году потратил 811 тысяч гривен.
Департмаент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета устанавливает причину разрушения памятника Святому Николаю в Каштановом сквере.
Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передаеют НикВести.
Он отметил, что возможная причина разрушения скульптуры и гранитной плитки — некачественный фундамент.
— На самом деле с памятником Святого Николая не все так просто. Это не просто потрескалась плитка — мы не знаем, каким образом он там был установлен. Сейчас разбираемся, подымаем документацию. Есть мысли, что фундамент, на котором находится памятник, не очень качественный. Этим вопросом занимается департамент ЖКХ и в ближайшее время будет видео, в котором они покажут, что они со специалистами по граниту сделают и как будут его чинить, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в Каштановом сквере разрушается памятник Святому Николаю, на содержание которого Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в прошлом году потратил 811 тысяч гривен.