Департмаент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета устанавливает причину разрушения памятника Святому Николаю в Каштановом сквере.

Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передаеют НикВести.

Он отметил, что возможная причина разрушения скульптуры и гранитной плитки — некачественный фундамент.

— На самом деле с памятником Святого Николая не все так просто. Это не просто потрескалась плитка — мы не знаем, каким образом он там был установлен. Сейчас разбираемся, подымаем документацию. Есть мысли, что фундамент, на котором находится памятник, не очень качественный. Этим вопросом занимается департамент ЖКХ и в ближайшее время будет видео, в котором они покажут, что они со специалистами по граниту сделают и как будут его чинить, — сообщил Александр Сенкевич.