Николаевский краеведческий областной музей представил ценную археологическую находку — кратерообразный сосуд.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Сосуд был найден на дне Черного моря возле Кинбурнской косы в 2018 году Черноморской международной подводной археологической экспедицией ИАНАН Украины под руководством В. Герасимова, А. Смирнова, на месте гибели античного парусника», — отмечается в сообщении.

Изготовлен сосуд, вероятно, в Аттике в конце IV — начале III века до нашей эры. В музее отмечают, что прямых аналогий ему нет, поэтому он является предметом интереса и бурных дискуссий в научных кругах.

Экспонат находится в залах археологии на II этаже, увидеть его можно с 15 июля по 5 августа.

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