Миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца, которому 2600 лет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на египетские СМИ.
Также археологи нашли несколько фигурок ушебти из фаянса на глубине пять метров в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель.
В самом саркофаге, который хорошо сохранился, нарисованы четверо детей древнеегипетского языческого бога Гор.
По словам генсека Высшего совета древностей Египта Мустафы Аль-Вазири, предварительная проверка показала, что мумифицированные останки в гробу принадлежат человеку по имени Джахути Умм Хотеб, который жил во времена 26-й династии (около 685-525 гг. до н. э.)
Считается, что Хотеб занимал должность смотрителя престолов своего времени.
Напомним, в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.
Также археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.
В Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.
А группа археологов из Варшавского университета, на севере Эфиопии, при помощи беспилотника в Дебре-Гергисе обнаружили стены древней христианской церкви.
Напомним, что археологи обнаружили в Мексике храм одного из ключевых божеств в ацтекской мифологии - Шипе-Тотека («господина со снятой кожей»), культ которого был широко распространен среди древних индейцев.
Вблизи баварского города Регенсбург на юге Германии археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.
Также в Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта.
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Миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца, которому 2600 лет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на египетские СМИ.
Также археологи нашли несколько фигурок ушебти из фаянса на глубине пять метров в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель.
В самом саркофаге, который хорошо сохранился, нарисованы четверо детей древнеегипетского языческого бога Гор.
По словам генсека Высшего совета древностей Египта Мустафы Аль-Вазири, предварительная проверка показала, что мумифицированные останки в гробу принадлежат человеку по имени Джахути Умм Хотеб, который жил во времена 26-й династии (около 685-525 гг. до н. э.)
Считается, что Хотеб занимал должность смотрителя престолов своего времени.
Напомним, в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.
Также археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.
В Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.
А группа археологов из Варшавского университета, на севере Эфиопии, при помощи беспилотника в Дебре-Гергисе обнаружили стены древней христианской церкви.
Напомним, что археологи обнаружили в Мексике храм одного из ключевых божеств в ацтекской мифологии - Шипе-Тотека («господина со снятой кожей»), культ которого был широко распространен среди древних индейцев.
Вблизи баварского города Регенсбург на юге Германии археологи обнаружили бивень мамонта длиной почти 2,5 метра.
Также в Запорожской области, на берегу между Бердянском и Приморском найдены останки жившего очень давно мамонта.