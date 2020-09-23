Миссия археологов обнаружила в египетской провинции Минья саркофаг жреца, которому 2600 лет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на египетские СМИ.

Также археологи нашли несколько фигурок ушебти из фаянса на глубине пять метров в могильном колодце в археологической зоне Гарайфа в Туна эль-Джабель.

В самом саркофаге, который хорошо сохранился, нарисованы четверо детей древнеегипетского языческого бога Гор.

По словам генсека Высшего совета древностей Египта Мустафы Аль-Вазири, предварительная проверка показала, что мумифицированные останки в гробу принадлежат человеку по имени Джахути Умм Хотеб, который жил во времена 26-й династии (около 685-525 гг. до н. э.)

Считается, что Хотеб занимал должность смотрителя престолов своего времени.

Напомним, в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.

Также археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.

В Турции группа исследователей обнаружила остатки амфитеатра среднего размера диаметром около 100 метров, стены которого достигают около 14−15 метров высоты.

А группа археологов из Варшавского университета, на севере Эфиопии, при помощи беспилотника в Дебре-Гергисе обнаружили стены древней христианской церкви.