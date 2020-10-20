В черноморском регионе Турции, на дне озера Гага, на глубине 15 метров обнаружили развалины древней церкви.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое издание Haber Gazetesi.

«Во время исследования под водой, на глубине около 15 метров, были обнаружены остатки церкви. Руины церкви сфотографировал подводный археолог», — сообщает издание.

Исследование проводилось по инициативе местных властей.

Озеро Гага, площадь которого почти 6 га, находится на севере страны, недалеко от черноморского побережья, в провинции Орду. Оно является естественной заповедной зоной, после находки также будет зарегистрировано как археологический объект.

Напомним, в поселке Городница Житомирской области местные жители, копая песок на берегу реки Случь, нашли 32 сребреника времен Киевской Руси.

Также ранее археологи нашли в Ольвии уникальные сооружения VI-IV веков до нашей эры.