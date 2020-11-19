В Баштанском районе Николаевской области местный фермер во время полевых работ случайно обнаружил курган. Захоронение, вероятно, относится к Киммерийской эпохе.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Во время вспахивания земли фермер наткнулся на камни и пригласил археологов. Он готов предоставить помощь как в исследованиях, так и в передаче артефактов музею. Сам курган в поле зрения специалистов никогда раньше не попадал.

— Мы о кургане даже не знали. Никакие экспедиции его не фиксировали, что он там был вообще. В поле зрения археологов он никогда не попадал. Сейчас там достали скелет, скорее всего, женщины. Такая интересная форма черепа у нее была. Было найдено пряслице. На эти вопросы археологи еще дадут ответы. Скорее всего это или Киммерия, или скифы. Но материал пряслица для скифов не очень характерен, — рассказал глава общественной организации «Бугский Гард» Илья Зелинский.

Отмечается, что археологи сейчас занимаются датированием находок.

Напомним, 4 ноября в полицию обратился научный сотрудник института археологии о том, что неподалеку села Скобелево Казанковского района Николаевщины неизвестные лица осуществляли незаконные раскопки кургана.

12 ноября начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.