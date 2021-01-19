В областном бюджете Николаевщины нет денег на консервацию разрытого «черными археологами» скифского кургана в Казанковском районе.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время онлайн-брифинга, пишут НикВести.

Он добавил, что на данный момент курган охраняют правоохранители и консервировать его нельзя было бы даже при наличии средств, поскольку он является вещественным доказательством. Виталий Ким также рассказал, что хочет профинансировать этот объект из госбюджета и включить его в туристический маршрут Николаевщины.

— Его сейчас охраняет ГУНП Николаевской области из этого села. И он является вещественным доказательством сейчас. Деньги, которые нужны, чтобы его законсервировать, очень большие. Нет таких денег в областном бюджете. Мы сотрудничаем с Минкультом и разработали план по поводу консервации с археологами. Понимаю важность этого кургана для истории Украины и области, хотим вставить его в туристический маршрут и профинансировать из госбюджета, — сказал он.

Напомним, ранее начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.

Сообщалось, что ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.