Президент РФ предложил подготовить законопроект, который будет наказывать за отождествление роли СССР и гитлеровской Германии в развязывании Второй Мировой войны.

Об этом пишет BBC.

Соответствующий указ появился на сайте Кремля. Поручение направлено на недопущение публичного сравнивания политики СССР и нацистской Германии.

«Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», - указывается в поручении.

Этому указанию предшествовало обращение российского депутата Ямпольской, которая пожаловалась на книги, сравнивающие действия солдат Красной Армии и Вермахта, и попросила запретить это.

— Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти, - заявила парламентарий.

Отметим, что между СССР и Германией 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова – Риббентропа с дополнительным секретным протоколом. Данное приложение предусматривало раздел сфер влияния между СССР и Третьим Рейхом, первой жертвой которого стала Польша. 17 сентября Красная Армия вошла в Польшу для раздела территории страны между СССР и нацистской Германией.

22 сентября 1939 года состоялся совместный военный парад частей Вермахта и подразделений Красной Армии в Бресте.

Ранее НикВести писали, что советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему впервые опубликованы 31 мая на сайте фонда Историческая память.