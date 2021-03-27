Статью «Миколаївський некрополь» старшего научного сотрудника Николаевского краеведческого музея Татьяны Губской опубликовали в 22-ом томе Энциклопедии современной Украины.

Об этом пишет Вечерний Николаев.

В статье расписана история некрополя, начиная от его основания в 1790 году, перечислены захоронения видных и знаменательных для города деятелей, в числе которых – командир брига «Меркурий» Александр Казарский, адмирал Николай Аркас, основатель Харьковского университета Василий Каразин и другие. Отмечено также, что на старом кладбище имеются секторы с погребениями воинов Крымской войны (1853-1856 гг.), Первой и Второй мировых войн, 34 могилы адмиралов Черноморского флота XIX — начала XX столетий, из которых до наших дней дожили немного захоронений.

Особый интерес к николаевскому некрополю на всеукраинском уровне лишний раз доказывает его уникальность и напоминает о необходимости сохранить это историческое место для потомков, придать некрополю официальный статус заповедника. Однако двухсотлетнее кладбище до сих пор не получило защитный статус — территория захламлена, памятники разоряются вандалами, никакие работы по очистке от дикой растительности не проводятся.

Энциклопедия современной Украины – это первая общеукраинская энциклопедия, ее издание началось в 2001 году. Планируется издать 30 томов, которые будут содержать более 100 тысяч статей, около 80 тысяч иллюстраций, а также цветные вкладыши. В январе 2021 года увидел свет 22-й том. Тираж каждого тома — 10 000 экземпляров.

Отметим, Дом офицеров флота в Николаеве не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.