Шестилетний Сид Джамат из Уолсолла наткнулся на роговой коралл, когда использовал свой набор для поиска окаменелостей, чтобы найти червей. Возраст окаменелости датируется 251-488 миллионами лет.

Об этом сообщает Guardian.

Сиддак Сингх Джамат, известный как Сид, сказал, что он был взволнован, обнаружив окаменелость в своем саду в Уолсолле после того, как выкопал червей.

— Я просто копал червей и такие вещи, как керамику и кирпичи, и вдруг я наткнулся на этот камень, который был немного похож на рог, и подумал, что это может быть зуб, коготь или рог, но на самом деле это был кусок коралла. который называется роговым кораллом. Я был очень взволнован тем, что это было на самом деле, — рассказал шестилетний ребенок.

Отец школьника смог идентифицировать роговой коралл через группу окаменелостей, членом которой он является, на Facebook. По отметке на находке заметно, что это, скорее всего, коралл Ругоза, возраст которого оценивается в 251–488 миллионов лет.

— Мы были удивлены, что он нашел в почве что-то столь необычной формы… он нашел роговой коралл и несколько более мелких кусочков рядом с ним, а на следующий день снова пошел копать и нашел застывший блок песка. Там было множество маленьких моллюсков и ракушек, а также нечто, называемое морскими лилиями, похожими на щупальце кальмара, так что это довольно доисторическая вещь, — отметил Виш Сингх.

Семья сказала, что они не живут в районе, известном своими окаменелостями, как юрское побережье на юге Англии, но что у них действительно много натуральной глины в саду, где были найдены окаменелости. Они добавили, что хотели бы рассказать о своем открытии Музею геологии Бирмингемского университета.

— Многие и многие люди говорили о том, как замечательно находить что-то в саду за домом. Говорят, окаменелости можно найти где угодно, если внимательно присмотреться, но найти такой значительно большой кусок совершенно уникальное везение, — восхитился открытием отец мальчика.

Напомним, на севере Перу исследователи нашли рисунок возрастом 3200 лет, нанесенное на стену древнего глинобитного храма. На нем изображен зооморфный бог-паук с ножом, символизирующий дождь и плодородие.