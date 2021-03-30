Новое исследование, в котором приняла участие международная группа генетиков, антропологов и археологов под руководством ученых из отдела археогенетики Института истории человечества им. Макса Планка в Германии, помогло пролить свет на историю скифов.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Воинственные кочевые племена железного века не имели письменности, поэтому многое из их жизни до сих пор остается неизвестным.

Летописи древнегреческой, римской, персидской и китайской культур хранят множество свидетельств, описывающих обычаи и традиции страшных конных воинов, пришедших из внутренних земель Евразии. Тем не менее, несмотря на эти свидетельства, о скифской истории мало что известно. Без письменности и прямых источников, оставленных самим народом, информацию о языках и степени распространения на такой огромной территории трудно установить.

Эксперты Института истории человечества провели анализ 111 геномов древних кочевников Евразии и посмотрели, к какому генофонду ближе те или иные группы. Результаты исследования показали, что существенные генетические изменения были связаны с упадком устойчивых оседлых групп бронзового века и подъемом скифских кочевых культур в железном веке.

Следуя относительно однородной родословной скотоводов позднего бронзового века, на рубеже 1 тысячелетия до н.э., притоки с востока, запада и юга в степь сформировали новые смешанные генофонды.

Исследование пошло еще дальше и определило по крайней мере два основных источника происхождения кочевых групп железного века. Восточный источник, вероятно, произошел от популяций горного Алтая, которые в течение железного века распространились на запад и юг, смешиваясь по мере продвижения.

Эти генетические результаты соответствуют времени и местоположению, найденным в археологических записях, и предполагают расширение популяций из области Алтая, где обнаружены самые ранние скифские захоронения, связывающие различные известные культуры, такие как сакскую, тасмолинскую и пазыркскую, обнаруженные на юге страны, центральном и восточном Казахстане.

Одновременно с этим на Урале наблюдался второй источник формирования кочевой общности. Этот западный генофонд, характерный для ранних сарматских культур, оставался в значительной степени неизменным на протяжении всего их распространения на запад от Урала в Понтийско-каспийскую степь.

Кроме того, исследование ученых также охватывает переходный период после железного века, выявляя новые генетические повороты и смешения. Эти события усилились на рубеже 1-го тысячелетия н.э., одновременно с упадком, а затем исчезновением скифских культур в Евразийской степи.

В этом случае новый наплыв выходцев из дальневосточной Евразии, вероятно, связан с распространением империй кочевников Восточной степи в первые века нашей эры, таких, как конфедерации Хунну и Сяньби, а также незначительные наплывы из Ирана, вероятно связанные с расширением персидской цивилизации с юга.

Хотя многие рассматриваемые вопросы об истории скифов нельзя решить только с помощью древней ДНК, это исследование показывает, насколько сильно население Евразии менялось и смешивалось с течением времени.

Напомним, в прошлом году черные археологи разрыли скифский курган в Казанковском районе Николаевской области.