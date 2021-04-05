Министерство культуры Греции обнародовало результаты раскопок, которые в последнее время велись на небольшом скалистом острове Вриокастраки.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Среди самых значимых находок — остатки древнего святилища, а также руины ранневизантийской базилики IV-VII веков и комплекс зданий того же периода.

Этот небольшой остров в Эгейском море долгие годы интересовал исследователей своей богатой историей. Последние масштабные археологические раскопки начались здесь в конце 2019 года — прямо накануне пандемии. Из-за коронавируса команду пришлось сократить до небольшой группы археологов из Фессалийского университета, Афинского национального университета Каподистрии, Университета Аристотеля в Салониках, Университета Иоаннины (Греция) и Университета Париж-Сорбонна (Франция).

И вот сегодня об их успехах сообщил минкульт страны. Исследователи раскопали немало интересных артефактов, которые пролили свет на разные исторические этапы жизни Вриокастраки.

Этот островок расположен неподалеку от другого острова — Китноса, на котором в ранневизантийский период размещался крупный город.

Сам же Вриокастраки был постоянно заселен с XII века до нашей эры — до VII века н. э. За это время остров пережил немало драматических событий. К примеру, в IV в. до н. э. его захватил пират по имени Глафкетис.

Об этом рассказала одна из надписей, высеченных на камнях. Ученые также узнали, что пират пользовался поддержкой македонцев. Однако в конечном итоге афиняне вытеснили Глафкетиса с острова.

Еще один камень познакомил исследователей с древними бюрократическими правилами островного города. В частности, с перечнем штрафов за нарушение строительных норм.

Один из камней сохранил сообщение о признании муниципалитетом заслуг некоего местного жителя. К сожалению, его имя не сохранилось.

Поскольку камни были повреждены, исследователи сделали вывод об их неоднократном применении в качестве стройматериалов. Даже мраморный постамент античной статуи использовался как фундамент для ранневизантийской постройки.

Но самыми значимыми находками команда считает остатки древнего святилища, а также руины ранневизантийской базилики IV-VII веков и комплекс зданий того же периода.

В святилище исследователи наткнулись на фрагменты керамики, украшения и женские фигурки. Последние навели археологов на мысль о том, что в какой-то период на Вриокастраки царил культ женского божества.