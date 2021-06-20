О находке археологов на месте древнего города Метрополиса на западе Турции сообщил департамент раскопок Министерства культуры и туризма страны.

Об этом сообщает портал «Вокруг Света. Украина».

Город Метрополис, построенный в третьем веке до нашей эры, расположен в 40 км от Измира и в 45 км от древнего города Эфеса. Археологи из Университета Манисы Джелал Баяр (MCBU) ведут здесь раскопки с 1990 года.

Статуя, которую они недавно обнаружили, хорошо сохранилась. Женщина без головы облачена в струящееся драпированное одеяние.

Исследователи предположили, что статую изваяли в те времена, когда Римская империя контролировала Анатолию (часть Турции, расположенную на азиатском континенте). В 133 г. до н. э. Рим основал в Малой Азии свою провинцию со столицей в Эфесе.

В начале своей истории город Метрополис находился под контролем империи Селевкидов, крупнейшего эллинистического государства. В византийский период он служил центром религиозной власти.

Обычно здесь попадаются артефакты и постройки эллинистического, римского, византийского и османского периодов. Среди прочих находок — зал для борьбы, здание совета, галерея с колоннадой, жилые дома, общественный туалет, а также множество образцов мозаики, изделий из стекла и керамики.

Одним из самых выдающихся сооружений древнего города является эллинистический театр, датируемый III веком до нашей эры.

Ранее в этом году археологи, работающие на территории Метрополиса, объявили об открытии огромных цистерн, датируемых поздним римским или ранневизантийским периодом. Способные вместить около 600 тонн воды, цистерны обеспечивали Метрополис водой. Особенно это было важно в то время, когда город подвергался осаде и другие источники воды были недоступны.

Ранее на Корсике нашли город мертвых возрастом 1700 лет. Там обнаружили там кладбище с 40 захоронениями, датируемыми первой половиной первого тысячелетия.