Команда археологов из организации AOC Archeology обнаружила в ходе раскопок в городе Инвернессе, что на северо-восточном побережье Шотландии, средневековый город.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Судя по находкам, в старинном городе развивалось металлургическое производство.

Археологи, проводившие раскопки под руинами зданий XIX века в портовом Инвернессе, обнаружили следы существования здесь в эпоху средневековья предприятий черной металлургии.

О ее развитии свидетельствовали найденные горны — кузнечные очаги с мехами, использовавшиеся для накаливания металла.

Среди обнаруженных артефактов были средневековые монеты, железные инструменты и бронзовые декоративные предметы.

Археологи откопали также немало неметаллических артефактов, в том числе керамических черепков и костяных резных булавок.

В старинном городе команда наткнулась на остатки каменных зданий с балконами. По мнению экспертов, большую часть жилых домов и производственных помещений здесь построили, начиная со второй половины XII века.

Руины развитого средневекового города скрывались под домами XIX века, отметили археологи. Открытие произошло благодаря разведывательным работам, предваряющим будущее строительство. Однако теперь эта историческая территория может вполне претендовать на консервацию с последующим обустройством здесь туристического объекта.

Также законсервированные остатки построек могут быть органично вписаны в будущий современный комплекс.

Ведь, как заявили специалисты AOC Archeology, раскопки выявили высокий уровень сохранности археологических материалов, который не так часто встречается.