Во вторник, 22 июня, в Первомайске, возле «Вечного огня», почтили память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщается в сюжете «Объектив» на канале НИС-ТВ.

В сквере Победы в митинге приняли участие дети войны, горожане и чиновники разных уровней власти.

Также присутствующее почитили память и тех, кто погиб на Востоке Украины, защищая свою страну.

Кроме того, участники мероприятия традиционно возложили цветы к мемориалу, отдав дань памяти подвигу тем, кто сражался с нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада установила замену названия Великой Отечественной войны на Вторую мировую и запретила использование советской символики.