Национальный банк Украины 27 сентября введет в обращение памятные монеты «80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру» номиналом 5 и 10 гривен.

Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба НБУ.

Монета будет выпущена в двух вариантах — номиналом 5 гривен из нейзильбера, тиражом 40 тысяч, и номиналом 10 гривен из серебра с патинированием — тиражом 3 тысячи.

Указывается, что на аверсе монет сверху размещены логотип Банкнотно-монетного двора, надпись «Бабий Яр 1941», номинал монеты — 5 или 10 гривен, надпись «Украина» в центре — пронзенное пулей сердце и топографическое изображение Бабьего Яра, напоминающее струйки крови, на фоне концентрических кругов, напоминающий мишень. Сбоку указан год чеканки — 2021.

Согласно описанию, на реверсе сверху размещена надпись «80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру», под ней — антропоморфные фигуры, символизирующие расстрелянные семьи.

Напомним, цифровой архив Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» пополнился 300 тысячами новых документов прошлого столетия.