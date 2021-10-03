Главный редактор The Insider, которое помогает команде Bellingcat в расследованиях, считает, что отравление экс-президента Виктора Ющенко в 2004 году было проведено российскими агентами.

Об этом он заявил в интервью для Радио Свобода.

Журналист подчеркнул, что не сомневается, кто инспирировал и организовал отравление.

— Но для меня совершенно очевидно, что он был отравлен российскими спецслужбами. Просто по всему контексту происходящего, а тем более сейчас, когда мы знаем, как работают российские спецслужбы, как они используют яд. Ранее мы знали только о случае Литвиненко и других. Есть еще пара примеров. А сейчас мы понимаем, что это абсолютно массовая история, подобных отравлений было, очень много. Они по сути были поставлены на серийное производство. В этом контексте уже, по-моему, нельзя сомневаться в том, что и Ющенко тоже был отравлен российскими спецслужбами, — объяснил Роман Доброхотов.

При этом он добавил, что это его личное мнение, а не итоги расследования.

— Мы тогда то отравления не расследовали. А сейчас его довольно сложно расследовать, так прошло очень много времени. И через наши обычные методы, в том числе через базы и т.д. очень сложно восстановить ход тех событий, — добавил коллега Христо Грозева.

Напомним, в середине июля у этого человека проходили обыски, из-за которых он был вынужден в спешке покинуть РФ.