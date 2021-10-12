Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу две пары очков, созданные в 1890-х годах для представителей некогда могущественной династии Великих Моголов, которая с XVI по XVII века руководила большей частью современной Южной Азии.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Одна пара очков с серебряной оправой имеет линзы в форме капли, изготовленные из изумруда — вероятно, привезенного из Колумбии. Другая — с золотой оправой и круглыми алмазными линзами, материал для которых нашли в шахте Голконды в Индии.
Обе пары очков инкрустированы бриллиантами. Их линзы были изготовлены из камней размером в несколько карат примерно в XVII веке, а вот оправы — на двести лет позже. «Если обычные линзы необходимы только для улучшения зрения, то эти линзы были средством духовного просветления. Считалось, что бриллианты делают людей мудрее, а изумруды имеют чудодейственное свойство исцелять и отгонять зло», — отмечает Sotheby’s.
Очки с алмазными линзами, по преданию, надевал и римский император Нерон, когда наблюдал за гладиаторскими боями. Наставник Нерона, Сенека, разбирался в драгоценностях и оптике и, вероятно, именно он создал первые очки в современном их понимании.
Стоимость обеих пар оценивается в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов. Перед продажей очки Великих Моголов в течение октября 2021 года будут экспонировать в Гонконге и Лондоне.
Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie’s за рекордные 69,35 миллиона долларов.
Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу две пары очков, созданные в 1890-х годах для представителей некогда могущественной династии Великих Моголов, которая с XVI по XVII века руководила большей частью современной Южной Азии.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Одна пара очков с серебряной оправой имеет линзы в форме капли, изготовленные из изумруда — вероятно, привезенного из Колумбии. Другая — с золотой оправой и круглыми алмазными линзами, материал для которых нашли в шахте Голконды в Индии.
Обе пары очков инкрустированы бриллиантами. Их линзы были изготовлены из камней размером в несколько карат примерно в XVII веке, а вот оправы — на двести лет позже. «Если обычные линзы необходимы только для улучшения зрения, то эти линзы были средством духовного просветления. Считалось, что бриллианты делают людей мудрее, а изумруды имеют чудодейственное свойство исцелять и отгонять зло», — отмечает Sotheby’s.
Очки с алмазными линзами, по преданию, надевал и римский император Нерон, когда наблюдал за гладиаторскими боями. Наставник Нерона, Сенека, разбирался в драгоценностях и оптике и, вероятно, именно он создал первые очки в современном их понимании.
Стоимость обеих пар оценивается в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов. Перед продажей очки Великих Моголов в течение октября 2021 года будут экспонировать в Гонконге и Лондоне.
Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie’s за рекордные 69,35 миллиона долларов.