Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу две пары очков, созданные в 1890-х годах для представителей некогда могущественной династии Великих Моголов, которая с XVI по XVII века руководила большей частью современной Южной Азии.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Одна пара очков с серебряной оправой имеет линзы в форме капли, изготовленные из изумруда — вероятно, привезенного из Колумбии. Другая — с золотой оправой и круглыми алмазными линзами, материал для которых нашли в шахте Голконды в Индии.

Обе пары очков инкрустированы бриллиантами. Их линзы были изготовлены из камней размером в несколько карат примерно в XVII веке, а вот оправы — на двести лет позже. «Если обычные линзы необходимы только для улучшения зрения, то эти линзы были средством духовного просветления. Считалось, что бриллианты делают людей мудрее, а изумруды имеют чудодейственное свойство исцелять и отгонять зло», — отмечает Sotheby’s.

Очки с алмазными линзами, по преданию, надевал и римский император Нерон, когда наблюдал за гладиаторскими боями. Наставник Нерона, Сенека, разбирался в драгоценностях и оптике и, вероятно, именно он создал первые очки в современном их понимании.

Стоимость обеих пар оценивается в 2,5-3,5 миллиона фунтов стерлингов. Перед продажей очки Великих Моголов в течение октября 2021 года будут экспонировать в Гонконге и Лондоне.

Напомним, цифровую картину «Everydays: The First 5000 Days» современного художника Майка Винкельманна, известного под псевдонимом Beeple, продали на аукционе Christie’s за рекордные 69,35 миллиона долларов.