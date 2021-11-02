В Саккарском некрополе в 25 километрах к югу от Каира нашли гробницу главного казначея Рамзеса II.

Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта, пишет «Вокруг света. Украина».

Археологи из Каирского университета рассказали, что захороненный в могиле Птах-эм-Уйя служил главным казначеем во времена правления фараона Рамзеса II. Чиновник также исполнял обязанности царского писаря и контролировал подношения в храме.

Команда очистила наземную часть гробницы от песка и нашла хорошо сохранившиеся росписи, иероглифы и рельефы.

Помимо могилы казначея исследователи обнаружили захоронения и других высокопоставленных лиц того времени. В том числе военачальника по имени Хор Мохиб.

Известный также как Рамзес Великий, Рамзес II правил Египтом в 1279-1213 гг. до нашей эры.

В последние годы Саккарский некрополь стал местом многих удивительных находок. Крупнейшее древнее кладбище получило свое название в честь бога смерти Сокара.