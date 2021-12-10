Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли доступ к документам, свидетельствующим о советских репрессиях в Крыму.

Об этом пишет НВ.

Документы содержат сведенья о репрессированных и фотографии к ним, уточняет СБУ. По данным на 10 декабря, определен перечень из 106 архивных дел о репрессиях советской власти и обнародованы электронные копии 30 дел.

— В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове, — сообщили представители архива спецслужбы.

Среди обнародованных документов, которые можно просмотреть онлайн:

акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920−1922 и 1928−1934 годы и судебных органов на территории Крыма за 1920−1941 годы;

протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921−1922 годы;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

Напомним, президент США Джо Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.