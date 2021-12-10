Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли доступ к документам, свидетельствующим о советских репрессиях в Крыму.
Об этом пишет НВ.
Документы содержат сведенья о репрессированных и фотографии к ним, уточняет СБУ. По данным на 10 декабря, определен перечень из 106 архивных дел о репрессиях советской власти и обнародованы электронные копии 30 дел.
— В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове, — сообщили представители архива спецслужбы.
Среди обнародованных документов, которые можно просмотреть онлайн:
Напомним, президент США Джо Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.
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Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли доступ к документам, свидетельствующим о советских репрессиях в Крыму.
Об этом пишет НВ.
Документы содержат сведенья о репрессированных и фотографии к ним, уточняет СБУ. По данным на 10 декабря, определен перечень из 106 архивных дел о репрессиях советской власти и обнародованы электронные копии 30 дел.
— В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове, — сообщили представители архива спецслужбы.
Среди обнародованных документов, которые можно просмотреть онлайн:
Напомним, президент США Джо Байден поручил рассекретить ряд документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года.