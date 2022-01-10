В феврале начнут искать судно «Эндьюранс» исследователя и путешественника сэра Эрнеста Шеклтона. Оно было раздавлено льдами во время Императорской трансантарктической экспедиции 1914–1917 годов, которая надеялась совершить первый наземный переход через Антарктику.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Экспедиция по поиску обломков «Эндьюранс» должна отправиться в плавание в следующем месяце. Экипаж экспедиции под названием Endurance-2 Фонда морского наследия Фолклендских островов завершает последние приготовления к отплытию из Кейптауна, Южная Африка, которое запланировано на 5 февраля. На борту исследовательского судна SA Agulhas II ученые отправятся в море Уэдделла в Антарктиде, чтобы найти и снять затонувший корабль. SA Agulhas II ранее принимал участие в «Морской экспедиции Уэдделла» в 2019 году, где ему удалось достичь примерного места крушения, но не найти его.

Судно Endurance длиной 144 фута (около 44 метров), на борту которого находилась экспедиционная команда из 28 человек, представляло собой трехмачтовую шхуну, построенную для операций в полярных водах. 18 января 1915 года судно застряло в паковых льдах моря Уэдделла, и команда была вынуждена оставаться на месте в течение многих месяцев. Однако в конце октября температура упала с 5,5 °С до −25,5 °С, и ледяной покров начал неуклонно давить на судно, которое, наконец, затонуло 21 ноября 1915 года.

Экипаж направился по льду к острову Элефант, где большая часть команды осталась, в то время как Шеклтон и еще пять человек отплыли на открытой лодке в Южную Георгию (остров в Южной Атлантике) за помощью. На борту парового буксира Yelcho, предоставленного ему чилийским флотом, 30 августа 1916 года Шеклтон смог вернуться, чтобы спасти оставшихся.

Частью подготовки к запуску экспедиции Endurance-2 стали морские испытания, в ходе которых были развернуты и испробованы так называемые гибридные подводные машины SAAB Sabertooth для поиска в глубоких водах. По словам морских археологов, эти современные беспилотные аппараты способны следовать по заранее запрограммированному курсу и могут передавать данные датчиков и кадры в режиме реального времени на поверхность по оптоволоконному тросу. Когда экспедиция достигнет Антарктиды, поисковые роботы будут спущены в воду через отверстия, просверленные во льду.

— Мы сделаем все возможное, чтобы снять кадры с Endurance и донести до людей во всем мире эпическую историю о ее последнем путешествии, а также о лидерстве, мужестве и стойкости ее команды. Эрнест Шеклтон был фигурой, олицетворяющей собой золотой век исследования Антарктики, — заявил директор по исследованиям Endurance22, морской археолог Менсун Баунд.

Фонд морского наследия Фолклендов планирует прямые трансляции и подкасты из ледовых лагерей, которые будут транслироваться в Интернете для всех желающих.

Напомним, что обломки легендарного затонувшего корабля «Титаник» получили международную защиту в соответствии с соглашением между США и Великобританией.