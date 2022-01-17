Археологи из Университета Западной Австралии обнаружили, что люди, которые жили на северо-западе Аравийского полуострова в раннем и среднем Бронзовом веке, строили похоронные дороги — длинные коридоры, соединяющие оазисы и пастбища.

По сторонам этих дорог находились тысячи погребальных памятников, пишет «Вокруг света. Украина».

В те времена погребальные дороги были основной дорожно-транспортной сетью. Их существование свидетельствует о том, что люди, которые жили на Аравийском полуострове 4500 тысячи лет тому назад, были намного более экономически и социально связаны друг с другом, чем ранее думали ученые.

Чтобы найти и проанализировать погребальные дороги, команда австралийских археологов изучала спутниковые снимки, проводила вертолетную съемку с воздуха, наземные исследования и раскопки.

Археологи обнаружили эти дороги на территории площадью в 160 тысяч квадратных километров. Рядом с ними находилось более 17800 украшенных гробниц, зарегистрированных во время предыдущих исследований районов Аль-Ула и Хайбар Саудовской Аравии. И около 11 тысяч таких гробниц входят в состав погребальных дорог.

Ученые заметили, что самая высокая концентрация гробниц на этих дорогах расположена вблизи постоянных источников воды, а направления этих дорог указывает на то, что местные жители путешествовали по ним между главными оазисами, такими как Хайбар, Аль-Ула и Тайма.

Дороги меньшего размера теряются в местности, окружающей оазисы. Вероятно, с их помощью в период дождей перегоняли стада домашних животных к ближайшим пастбищам.

Именно возле оазисов, особенно вблизи Хайбара, погребальные памятники сконцентрированы плотнее, чем где бы то ни было в мире. Такое количество гробниц бронзового века вблизи оазисов говорит о том, что в те времена люди уже начали там жить на постоянной основе.

Подобные находки археологов в этих регионах могут существенно изменить представления ученых о раннем периоде истории Среднего Востока.

Ранее археологи из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) сделали открытие в Иль-Русе, городе на западном побережье Корсики. Они обнаружили там кладбище с 40 захоронениями, датируемыми первой половиной первого тысячелетия.