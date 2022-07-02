Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров рассказал о планах создать в городе музей войны.

О необходимости создания в Николаеве музея нынешней войны – полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он заявил корреспондентам «Суспільного».

В июле 2022 года инициаторы создания музея войны будут обсуждать, как организовать работу, определят помещение, где будут храниться экспонаты.

— С 24 февраля библиотеки города работают над тем, чтобы архивировать всю информационную составляющую этой войны. Такой виртуальный музей происходящего уже существует. Все публикации, все новости, все, что появляется в сети, архивируется работниками библиотек. Но еще есть материальная составляющая: все артефакты, все вещи, которые будут рассказывать о войне, о людях, как они воевали, будут представлены в музее, — рассказал Юрий Любаров.

По словам Юрия Любарова, это не будет каким-то уникальным проектом, каждый город, каждый населенный пункт будут создавать свои музеи, будут архивировать все факты, все доказательства того, что сейчас происходит.

— Меня лично поразило фото, на котором среди разбросанных вещей из разрушенной войсками России пятиэтажки, книга — путеводитель по Николаеву прошлого века. Это личные вещи погибших. Такие свидетельства войны должны быть сохранены. А после нашей победы стать основой музея, — отметил Юрий Любаров.

Тот самый путеводитель, фото: Преступности.НЕТ

Особую ценность будут иметь вещи, которые присущи именно Николаеву, рассказывать не просто о войне, а о том, как войну пережили николаевцы.

Ранее сообщалось, что ценные экспонаты Баштанского краеведческого музея были спасены силами двух женщин.