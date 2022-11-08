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У побережья Хорватии подводные археологи обнаружили уцелевший корабль времен Римской империи, которому около 2 тысяч лет.
Судно было спрятано в слоях песка на глубине двух метров в месте, где расположен римский порт Барбир, сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на местные СМИ.
Некоторые части корабля получили повреждения из-за едящих древесину моллюсков, но внешний каркас полностью сохранился.
Подводные археологи впервые вычислили возможное месторасположение затонувшего корабля еще в 2021 году.
Они нашли куски дерева и монеты, отчеканенные во время правления римского императора Константина.
Ученые продолжили подводное исследование и откопали 9-метровый корпус корабля.
Находку нашли ученые Международного центра подводной археологии в Задаре, а в исследовании принимала участие крупная международная команда.
В последние годы исследований они также сотрудничали с Немецким археологическим институтом, Оксфордским университетом, Задарским университетом и Музеем археологии.
Образцы артефакта отправили во Францию для дальнейшего анализа, чтобы определить более точный возраст и узнать происхождение строительного материала.
Обломки и дальше будут спрятаны в слоях песка и камня, но команда археологов планирует вернуться в 2023 году, чтобы найти оставшийся корпус.
Напомним, в Марокко обнаружены останки древнейшего представителя стегозавров, из всех известных ученым, динозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 миллионов лет назад.
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У побережья Хорватии подводные археологи обнаружили уцелевший корабль времен Римской империи, которому около 2 тысяч лет.
Судно было спрятано в слоях песка на глубине двух метров в месте, где расположен римский порт Барбир, сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на местные СМИ.
Некоторые части корабля получили повреждения из-за едящих древесину моллюсков, но внешний каркас полностью сохранился.
Подводные археологи впервые вычислили возможное месторасположение затонувшего корабля еще в 2021 году.
Они нашли куски дерева и монеты, отчеканенные во время правления римского императора Константина.
Ученые продолжили подводное исследование и откопали 9-метровый корпус корабля.
Находку нашли ученые Международного центра подводной археологии в Задаре, а в исследовании принимала участие крупная международная команда.
В последние годы исследований они также сотрудничали с Немецким археологическим институтом, Оксфордским университетом, Задарским университетом и Музеем археологии.
Образцы артефакта отправили во Францию для дальнейшего анализа, чтобы определить более точный возраст и узнать происхождение строительного материала.
Обломки и дальше будут спрятаны в слоях песка и камня, но команда археологов планирует вернуться в 2023 году, чтобы найти оставшийся корпус.
Напомним, в Марокко обнаружены останки древнейшего представителя стегозавров, из всех известных ученым, динозавр, которому принадлежат эти останки, жил на Земле 168 миллионов лет назад.