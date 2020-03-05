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Возле села Баловное на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» вчера, 4 марта, вечером, 55-летний водитель грузового автомобиля DAF, насмерть сбил мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель грузовика сам вызвал полицию.
Водителю грузовика грзит до восьми лет заключения. Личность потерпевшего, и все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.
В полиции просят помочь установить личность погибшего мужчины, ему примерно 40-45 лет, коротко стриженный, волосы светлые. Был одет в черную куртку с красными вставками и свитер с цветными полосами, рубашку в коричнево-серую клетку.
— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-567-35-05,102, - сообщил в полиции.
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Возле села Баловное на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» вчера, 4 марта, вечером, 55-летний водитель грузового автомобиля DAF, насмерть сбил мужчину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель грузовика сам вызвал полицию.
Водителю грузовика грзит до восьми лет заключения. Личность потерпевшего, и все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.
В полиции просят помочь установить личность погибшего мужчины, ему примерно 40-45 лет, коротко стриженный, волосы светлые. Был одет в черную куртку с красными вставками и свитер с цветными полосами, рубашку в коричнево-серую клетку.
— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали аварию, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 093-567-35-05,102, - сообщил в полиции.