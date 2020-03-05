Возле села Баловное на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» вчера, 4 марта, вечером, 55-летний водитель грузового автомобиля DAF, насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель грузовика сам вызвал полицию.

Водителю грузовика грзит до восьми лет заключения. Личность потерпевшего, и все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

В полиции просят помочь установить личность погибшего мужчины, ему примерно 40-45 лет, коротко стриженный, волосы светлые. Был одет в черную куртку с красными вставками и свитер с цветными полосами, рубашку в коричнево-серую клетку.