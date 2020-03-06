В Николаеве, сегодня, 6 марта, утром на пересечении проспекта Центрального и улицы Рюмина произошло ДТП.

Об этом сообщают НикВести.

На пересечении проспекта Центрального и улицей Рюмина столкнулись автомобиль «BMW» и «Mitsubishi Pajero», в результате ДТП «BMW» получил значительные механические повреждения. В результате аварии, на проспекте в сторону улицы Водопрводная образовался автомобильный затор. Подробности аварии выясняются.

Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.







