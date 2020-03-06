В Николаеве, в Корабельном районе, в ночь на 6 марта произошел пожар в супермаркете.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Так, в 2:56 на линию 101 поступило сообщение о пожаре на улице Океановской, на место происшествия были направлены два отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части, одна автоцистерна и автолестница от 4-й ГПСЧ, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

— Стало известно, что на рампе супермаркета на уровне первого этажа горели деревянные поддоны и картонная тара, существовала угроза распространения огня на второй этаж. Пожарными в составе трех звеньев ГДЗС проведено оперативно разведку и установлено, что на втором этаже очага возгорания не обнаружено. В 3:15 пожар площадью 25 кв м локализован, 3:40 - ликвидирован. благодаря срабатыванию автоматической системы пожаротушения супермаркета не допущено распространения огня на другие помещения здания, — сказано в сообщении.

Напомним, 6 марта, ночью на открытой территории за пределами села Поречье в Веселиновском районе горела тюкованная солома.