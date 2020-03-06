В Николаеве, в ночь на 6 марта, на улице Янтарная полицейские задержали мужчин, которые сливали дизтопливо с тепловоза.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3 часов ночи. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили 2 автомобиля Газ-66 и УАЗ-3741, оснащенные мотопомпами и резервуарами, в которых, вероятно, находилось дизельное топливо.

Патрульные задержали четырех мужчин, которые находились на месте происшествия, и вызвали на место следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 15 января, в Николаеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, который сливал топливо из тепловоза ПАО «Укрзалізниця» в автомобиль со специально оборудованной бочкой.