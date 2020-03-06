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В Николаеве, в ночь на 6 марта, на улице Янтарная полицейские задержали мужчин, которые сливали дизтопливо с тепловоза.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3 часов ночи. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили 2 автомобиля Газ-66 и УАЗ-3741, оснащенные мотопомпами и резервуарами, в которых, вероятно, находилось дизельное топливо.
Патрульные задержали четырех мужчин, которые находились на месте происшествия, и вызвали на место следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 15 января, в Николаеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, который сливал топливо из тепловоза ПАО «Укрзалізниця» в автомобиль со специально оборудованной бочкой.
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В Николаеве, в ночь на 6 марта, на улице Янтарная полицейские задержали мужчин, которые сливали дизтопливо с тепловоза.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3 часов ночи. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили 2 автомобиля Газ-66 и УАЗ-3741, оснащенные мотопомпами и резервуарами, в которых, вероятно, находилось дизельное топливо.
Патрульные задержали четырех мужчин, которые находились на месте происшествия, и вызвали на место следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 15 января, в Николаеве полицейские задержали 41-летнего мужчину, который сливал топливо из тепловоза ПАО «Укрзалізниця» в автомобиль со специально оборудованной бочкой.