На Николаевщине налоговая милиция, совместно с СБУ и Херсонским погранотрядом, закрыла подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

5 марта правоохранители провели обыски по месту незаконного изготовления алкогольной продукции и ей хранения с целью сбыта — в домовладении, гаражных боксах и автомобилях, на которых развозили алкоголь в места реализации.

В ходе обысков обнаружили и изъяли оборудование, незаконно изготовленные алкогольные напитки и спирт.

Отмечается, что из незаконного оборота были изъяты фальсифицированные алкогольные напитки, разлитые в пластиковые емкости, в количестве 1754 литров, а также 950 литров спирта. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, назначены необходимые экспертизы, на изъятое наложен арест.

Ранее сообщалось, что прокуратура разоблачила схему поставки контрафактных табачных изделий, которые жители Донецкой области, с помощью военнослужащих ВСУ, поставляли через линию разграничения в области Украины.