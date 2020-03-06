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На Николаевщине налоговая милиция, совместно с СБУ и Херсонским погранотрядом, закрыла подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.
5 марта правоохранители провели обыски по месту незаконного изготовления алкогольной продукции и ей хранения с целью сбыта — в домовладении, гаражных боксах и автомобилях, на которых развозили алкоголь в места реализации.
В ходе обысков обнаружили и изъяли оборудование, незаконно изготовленные алкогольные напитки и спирт.
Отмечается, что из незаконного оборота были изъяты фальсифицированные алкогольные напитки, разлитые в пластиковые емкости, в количестве 1754 литров, а также 950 литров спирта. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, назначены необходимые экспертизы, на изъятое наложен арест.
Ранее сообщалось, что прокуратура разоблачила схему поставки контрафактных табачных изделий, которые жители Донецкой области, с помощью военнослужащих ВСУ, поставляли через линию разграничения в области Украины.
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На Николаевщине налоговая милиция, совместно с СБУ и Херсонским погранотрядом, закрыла подпольный цех по незаконному изготовлению алкогольных напитков.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.
5 марта правоохранители провели обыски по месту незаконного изготовления алкогольной продукции и ей хранения с целью сбыта — в домовладении, гаражных боксах и автомобилях, на которых развозили алкоголь в места реализации.
В ходе обысков обнаружили и изъяли оборудование, незаконно изготовленные алкогольные напитки и спирт.
Отмечается, что из незаконного оборота были изъяты фальсифицированные алкогольные напитки, разлитые в пластиковые емкости, в количестве 1754 литров, а также 950 литров спирта. Досудебное расследование уголовного производства продолжается, назначены необходимые экспертизы, на изъятое наложен арест.
Ранее сообщалось, что прокуратура разоблачила схему поставки контрафактных табачных изделий, которые жители Донецкой области, с помощью военнослужащих ВСУ, поставляли через линию разграничения в области Украины.