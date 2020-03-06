Жители села Модена, которое находится в области Эмилья-Романия на севере Италии, обнаружили, что вместо воды у них из кранов течет ламбруско — вино, которое производится из специального сорта винограда. Выяснилось, что причиной инцидента стала поломка на местном винодельческом заводе.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на местную газету Модена.

Как отмечает издание, некоторые жители случайно едва не приняли душ с вина.

Причиной инцидента стала поломка в одной из силосных цистерн местного винодельческого завода. Вино оттуда случайно попало в водопровод, а оттуда — в дома людей.

Пока неисправность не устранили, люди «собирали вино в бутылки, чтобы потом угоститься им за ужином».

Местные власти извинились за инцидент и отметили, что ламбруско «не вредит телу и не представляет риска для здоровья и гигиены людей».

Напомним, в 2018 году в Италии из взорвавшейся цистерны вылилось 30 тысяч литров игристого вина.