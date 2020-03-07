Вице-президент США Майк Пенс заявил, что коронавирус диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит в водах Калифорнии.

Об этом сообщает Интерфакс.

— У 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат, — заявил Майк Пенс.

Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров.

Напомним, у 14 из более чем 300 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, который ранее стоял у берегов Японии, обнаружили коронавирус.